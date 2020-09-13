В Беларуси могут подорожать сигареты и алкоголь. Почему?

В Беларуси продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 24,9 рубля за 1000 сигарет (было — 20,71 рубля), второй категории — до 62,77 рубля (было — 52,21 рубля), для третьей — до 71,97 рубля (было — 59,86 рубля).





Властями предлагается поднять ставки акциза до 31,13 рубля, 69 рублей и 78,2 рубля соответственно по ценовым категориям. То есть прибавка составит 25%, 9,9% и 8,7% соответственно к действующим ставкам акцизов на 1 января этого года. То есть заметнее всего подорожают бюджетные сигареты.





В Беларуси регулярно поднимают ставки акциза на алкоголь и табак. Но на сигареты стали делать это опережающими темпами. В Минфине пояснили, с чем это связано.





— У нас соглашение подписано в рамках ЕАЭС о том, что мы к 2024 году должны выходить на единую индикативную ставку (среднее значение. — Прим. ред.). Поэтому опережающими темпами предлагаем увеличить (ставки акцизов на табак. — Прим. ред.), — пояснил FINANCE.TUT.BY заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.





Повышение акцизов на табак и алкоголь отразится на розничных ценах.





Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении — договорились до 2024 года поэтапно уравнять акцизы на сигареты — до 35 евро за 1 тысячу сигарет. При этом ее можно корректировать на национальном уровне — как повышать, так и понижать, но в пределах 20%. Получается, ставка акциза может быть в диапазоне от 28 до 42 евро за 1000 сигарет.





Уравнять ставки акцизов в ЕАЭС намерены для того, чтобы сократить нелегальную торговлю табаком. В той же России сейчас ценник на сигареты заметно выше, чем в Беларуси.





Как могут измениться ставки акцизов на алкоголь

Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологи) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам акциза на 1 января этого года, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) — на 4,2%, алкоголь с объемной долей этилового спирта 7% и более — на 4,8%.





Что получает бюджет от табачного и алкогольного бизнесов?





Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. К примеру, в 2018 году они составляли около 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — около 13%. То есть примерно седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Примерно каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.





< v>В конце 2019 года тогдашний министр финансов Максим Ермолович говорил, что белорусский бюджет получает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают производители сигарет. Из них более 800 млн рублей приносят акцизы на табачную продукцию.





Ермолович отмечал, что Беларусь поэтапно идет по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. При этом речь идет о том, чтобы этот сектор работал исключительно под контролем государства, чтобы в основном за счет отечественных производителей насыщался внутренний рынок табачной продукцией, чтобы была возможность контролировать цены на внутреннем рынке.





— Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик, — пояснял чиновник.