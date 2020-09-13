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Совет директоров кондитерской отрасли создан в Беларуси

Совет директоров кондитерской отрасли создан в Беларуси. Такая информация размещена на сайте концерна "Белгоспищепром", сообщает БЕЛТА.



"Состоялось первое заседание Совета директоров кондитерской отрасли. Событие для нашей страны знаковое: белорусские кондитеры открывают для себя новый горизонт. Одной из главных задач структуры будет координация работы, открытие новых рынков сбыта и развитие кондитерской отрасли", - отметили в концерне.

Председателем избран генеральный директор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков. В Совет директоров кондитерской отрасли также вошли генеральный директор СОАО "Коммунарка" Иван Данченко, директор ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" Александр Нечай, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, руководитель ОАО "Красный мозырянин" Александр Пиляк, антикризисный управляющий ОАО "Конфа" Павел Бухвалов, генеральный директор ОАО "Мозырьсоль" Артур Галимов.

Заседания совета будут проводиться ежеквартально. Руководители белорусских предприятий всех форм собственности могут войти в его состав. Соответствующее заявление рассматривается на заседании совета, затем выносится решение.
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