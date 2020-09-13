Эксперт: «Если государство не помогало бизнесу и людям в период пандемии, то почему МВФ должен помогать государству?»
По мнению экономиста Льва Марголина, МВФ для оказания помощи выберет страны, которые более адекватно чем Беларусь смотрят на проблему коронавируса.
Накануне стало известно, что Беларусь, которая ранее обсуждала с Международным валютным фондом (МВФ) выделение финансовой поддержки в размере до 940 млн долларов в связи с последствиями пандемии, этих денег не получит.
«В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», – заявили в МВФ.
Возникает вопрос: зачем была нужна такая помощь государству, которое не закрывало границы, в котором предприятия и школы не уходили на карантин, и которое, если верить официальный информации, пережило первую волну коронавируса намного легче, чем другие страны. Такой вопрос возник и у международного валютного фонда, считает экономист Лев Марголин, к которому «Брестская газета» обратилась за комментарием.
«Конечно, эпидемия у нас была. Несмотря на то, что никакие карантинные мероприятия у нас не проводились. Это, безусловно, сказалось на экономике и в первую очередь на малом бизнесе, сфере обслуживания. Но, помимо того, что официально у нас пандемии не было, государство не оказывало помощь бизнесу так, как это делали другие страны, не оказывало помощь людям, многие из которых остались или фактически остались без работы. Ну а если государство не делало расходов, то с какой стати МВФ будет делать эти расходы? Поэтому тут все логично», – считает Марголин.
Он обращает внимание, что МВФ – международная организация, в которую входят большинство стран мира. Естественно, там должны быть и есть определенные технологии и критерии предоставления помощи. Если страна не признает наличие пандемии и сама не предпринимает никаких мер для минимизации ее последствий, то и Международный валютный фонд этого делать не будет. «Там найдут другие страны, которые более адекватно воспринимали эту ситуацию».
Не повлияли ли на отказ в предоставлении помощи проходящие в Беларуси после президентских выборов протесты и жесткая реакция властей на них? Эксперт считает, что в данном случае нет.
«Я полагаю, что рассмотрение шло по формальным признакам: соответствует ли Беларусь критериям страны, которой необходимо помогать в этой ситуации. Это, конечно, была определенная хитрость со стороны белорусских властей, которые уже давно не получают никакой помощи от МВФ. После нескольких, скажем так, обманов МВФ устано л четкие критерии, которые необходимо выполнить белорусской власти для того, чтобы получать кредиты на поддержку финансовой системы и экономики. Наши власти видели, что многие страны обращаются за помощью в связи с коронавирусом и решили: а мы что, хуже? Давайте-ка и мы попробуем: не пускают в дверь – мы через окно залезем. Оказалось, что нет – не получится», – говорит собеседник «БГ».
По мнению Льва Марголина, в складывающейся ситуации рассчитывать на заимствования у международных финансовых организаций Беларуси не стоит – они закрыты на неопределенный срок. Единственная призрачная надежда на Евразийский банк реконструкции и развития и, возможно, Китай: «Хотя все это очень сомнительно, потому что там тоже предпочитают предоставлять такие кредиты на рыночной основе. Т. е. если страна или какая-то организация дает кредит, она должна быть уверена, что этот кредит будет возвращен. А для того, чтобы он был возвращен, нужны определенные меры реформирования экономики, чтобы она развивалась. Давать деньги экономике, которая в лучшем случае стагнирует, а в худшем находится в стадии рецессии – это выбрасывать их на ветер. Ни у России, ни у международных финансовых организаций на это денег нет. Поэтому рассчитывать на кредиты, на мой взгляд, бессмысленно».
Экономист считает: единственное, на что может надеяться Беларусь – это на размещение евробондов (особенный вид долгосрочных ценных бумаг, по которым можно привлекать денежные ресурсы на короткий или длительный срок – прим. ред.).
«Но вот тут уже возникают сложности с той политической ситуацией, которая сложилась у нас в стране. Когда страна находится в таком турбулентном состоянии, даже те, кто абсолютно поддерживает и сочувствуют Лукашенко, теряют уверенность в том, что эти деньги могут быть возвращены. Поэтому стоимость таких заимствований резко возрастает. Она может быть и 10%, и 11% и 12% и достигнуть такого уровня, когда делать такие заимствования будет просто нецелесообразно», – считает эксперт.
По его мнению, экономическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться, потому что никаких предпосылок для ее улучшения нет.
«Пока не видно окончания эпидемии коронавируса. Более того, многие говорят, что с наступлением осени во многих странах может быть вторая волна. У нас про вторую волну говорить рано, потому что у нас, скорее всего, и первая не закончилась. Соответственно, условия мировой торговли не улучшатся, цены на газ и нефть повышаться не будут – соответственно, и на минеральные удобрения, и нефтепродукты тоже. Ну и плюс политическая ситуация в стране. Все эти условия не позволяют говорить о том, что до конца года в экономике могут пройти какие-то позитивные изменения. Людям надо готовиться к этому. Уже появляются сведения, что то на одном, то на другом предприятии часть зарплаты начинают выдавать продукцией. Т. е мы постепенно возвращаемся к тем самым 90-м годам, от которых, по словам Лукашенко, он нас успешно увел. Судя по всему, увел, но не далеко», – заключает Лев Марголин.
11:35 13/09/2020
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