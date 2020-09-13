Накануне стало известно, что Беларусь, которая ранее обсуждала с Международным валютным фондом (МВФ) выделение финансовой поддержки в размере до 940 млн долларов в связи с последствиями пандемии, этих денег не получит.





«В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», – заявили в МВФ.





Лев Марголин, к которому Возникает вопрос: зачем была нужна такая помощь государству, которое не закрывало границы, в котором предприятия и школы не уходили на карантин, и которое, если верить официальный информации, пережило первую волну коронавируса намного легче, чем другие страны. Такой вопрос возник и у международного валютного фонда, считает экономистк которому «Брестская газета» обратилась за комментарием.





«Конечно, эпидемия у нас была. Несмотря на то, что никакие карантинные мероприятия у нас не проводились. Это, безусловно, сказалось на экономике и в первую очередь на малом бизнесе, сфере обслуживания. Но, помимо того, что официально у нас пандемии не было, государство не оказывало помощь бизнесу так, как это делали другие страны, не оказывало помощь людям, многие из которых остались или фактически остались без работы. Ну а если государство не делало расходов, то с какой стати МВФ будет делать эти расходы? Поэтому тут все логично», – считает Марголин.





Он обращает внимание, что МВФ – международная организация, в которую входят большинство стран мира. Естественно, там должны быть и есть определенные технологии и критерии предоставления помощи. Если страна не признает наличие пандемии и сама не предпринимает никаких мер для минимизации ее последствий, то и Международный валютный фонд этого делать не будет. «Там найдут другие страны, которые более адекватно воспринимали эту ситуацию».





Не повлияли ли на отказ в предоставлении помощи проходящие в Беларуси после президентских выборов протесты и жесткая реакция властей на них? Эксперт считает, что в данном случае нет.





«Я полагаю, что рассмотрение шло по формальным признакам: соответствует ли Беларусь критериям страны, которой необходимо помогать в этой ситуации. Это, конечно, была определенная хитрость со стороны белорусских властей, которые уже давно не получают никакой помощи от МВФ. После нескольких, скажем так, обманов МВФ устано л четкие критерии, которые необходимо выполнить белорусской власти для того, чтобы получать кредиты на поддержку финансовой системы и экономики. Наши власти видели, что многие страны обращаются за помощью в связи с коронавирусом и решили: а мы что, хуже? Давайте-ка и мы попробуем: не пускают в дверь – мы через окно залезем. Оказалось, что нет – не получится», – говорит собеседник «БГ».





По мнению Льва Марголина, в складывающейся ситуации рассчитывать на заимствования у международных финансовых организаций Беларуси не стоит – они закрыты на неопределенный срок. Единственная призрачная надежда на Евразийский банк реконструкции и развития и, возможно, Китай: «Хотя все это очень сомнительно, потому что там тоже предпочитают предоставлять такие кредиты на рыночной основе. Т. е. если страна или какая-то организация дает кредит, она должна быть уверена, что этот кредит будет возвращен. А для того, чтобы он был возвращен, нужны определенные меры реформирования экономики, чтобы она развивалась. Давать деньги экономике, которая в лучшем случае стагнирует, а в худшем находится в стадии рецессии – это выбрасывать их на ветер. Ни у России, ни у международных финансовых организаций на это денег нет. Поэтому рассчитывать на кредиты, на мой взгляд, бессмысленно».





Экономист считает: единственное, на что может надеяться Беларусь – это на размещение евробондов (особенный вид долгосрочных ценных бумаг, по которым можно привлекать денежные ресурсы на короткий или длительный срок – прим. ред.).





«Но вот тут уже возникают сложности с той политической ситуацией, которая сложилась у нас в стране. Когда страна находится в таком турбулентном состоянии, даже те, кто абсолютно поддерживает и сочувствуют Лукашенко, теряют уверенность в том, что эти деньги могут быть возвращены. Поэтому стоимость таких заимствований резко возрастает. Она может быть и 10%, и 11% и 12% и достигнуть такого уровня, когда делать такие заимствования будет просто нецелесообразно», – считает эксперт.





По его мнению, экономическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться, потому что никаких предпосылок для ее улучшения нет.





«Пока не видно окончания эпидемии коронавируса. Более того, многие говорят, что с наступлением осени во многих странах может быть вторая волна. У нас про вторую волну говорить рано, потому что у нас, скорее всего, и первая не закончилась. Соответственно, условия мировой торговли не улучшатся, цены на газ и нефть повышаться не будут – соответственно, и на минеральные удобрения, и нефтепродукты тоже. Ну и плюс политическая ситуация в стране. Все эти условия не позволяют говорить о том, что до конца года в экономике могут пройти какие-то позитивные изменения. Людям надо готовиться к этому. Уже появляются сведения, что то на одном, то на другом предприятии часть зарплаты начинают выдавать продукцией. Т. е мы постепенно возвращаемся к тем самым 90-м годам, от которых, по словам Лукашенко, он нас успешно увел. Судя по всему, увел, но не далеко», – заключает Лев Марголин.



