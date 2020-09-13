На конвейер «БЕЛДЖИ» встанут еще две модели Geely
Производство Geely FY11 Tugella будет налажено на белорусском автозаводе «БЕЛДЖИ». Об этом говорит Одобрение типа транспортного средства, выданное предприятию на эту модель.
Одновременно автопроизводитель получил ОТТС и на хэтчбек Geely GS. Судя по документам, появившимся в базе Госкомитета по стандартизации РБ, речь идет о «серийном выпуске».
Технические характеристики и оснащение FY11 Tugella и GS совпадает с теми, что указаны в полученных российским представительством Geely ОТТС на машины китайской сборки. То есть, у купеобразного кроссовера будут доступны две форсировки 2-литрового турбомотора – на 200 и 238 л. с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод передний и полный. У хэтчбека – под капотом атмосферный 1.8 мощностью 133 л. с., знакомый по седанам Emgrand 7. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями сухого типа.
10:23 13/09/2020
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