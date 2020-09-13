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Оршанский аэродром откроется в ноябре

Комплекс работ на авиатерминале в Орше планируется завершить к 7 ноября. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед совещанием по реализации комплекса мер программы развития Оршанского района на период до 2023 года.


"Мы на завершающей стадии реализации инвестпроекта. К 7 ноября планируем закончить весь комплекс работ, пройти сертификацию и ввести авиатерминал в эксплуатацию", - констатировал Алексей Авраменко.

Международный грузовой аэродром Орша, включающий авиатерминал и сопутствующую наземную инфраструктуру, является важным инфраструктурным объектом мультимодального комплекса "Бремино-Орша". Он будет ориентирован на обработку грузов из Китая, Индии и других стран. Объект обеспечит обработку, хранение, таможенное оформление авиационных грузов, таких как почтовые оформления, скоропортящиеся, фармацевтические и ценные товары.

"Первоначально в процессе запуска планируется, что авиатерминал будет принимать по 2-3 рейса в день, что позволит ему безубыточно работать. По мере роста грузопотока их количество будет возрастать", - добавил руководитель ведомства.
БЕЛТА
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