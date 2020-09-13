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Романчук: Нацбанк "тушит пожар" резервами, накопленными в последние годы

Если власти не повлияют на ресурс общественного доверия, то "набеги" на банки продолжатся, а в случае долгих переговоров с крупнейшими кредиторами к концу года может наступить критический момент для всей белорусской экономики, считает экономист Ярослав Романчук.


"Фундаментальные библейские истины, одна из которых гласит "не делай ближнему того, чего не желаешь получить сам", являются залогом хорошей, цивилизованной современной жизни. Но сегодня мы видим, как стороны потенциального белорусского диалога пока так и не начали этот процесс. При этом, мы видим совершенно разные примеры, которые свидетельствуют как о порочности представителей общества и власти, так и о человечности, по обеим сторонам конфликта", ― заявил Романук.

По мнению эксперта, сейчас в стране сложилась непростая экономическая ситуация, нарушен так называемый институт общественного доверия. Если власти не смогут на эту ситуацию повлиять, и при этом не получится оперативно договориться с крупнейшими кредиторами, к концу года белорусскую экономику ждут серьезные испытания.

"Национальный банк пытается тушить "пожар" теми ресурсами и резервами, которые он накопил в последние годы. Напомню, к концу года должно быть минимум 7,3 млрд. долларов (международные резервные активы Беларуси - Прим.), а мы уже почти пришли к этой критической величине, имея перед собой еще четыре месяца, причем, довольно тревожных", ― говорит Романчук.
Sputnik
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