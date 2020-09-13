Забудет ли «Газром» про Белгазпромбанк?

Похоже, газовый вопрос решился так, как и хотела российская сторона: «Газпром» не будет пересматривать цены на газ для Беларуси на этот год, а условия на 2021 год начнет обсуждать только после погашения белорусского долга.





По оценкам «Газпрома», сумма белорусского долга за газ сейчас достигла более 320 млн. долларов. Еще недавно в Минэнерго Беларуси этот долг не признавали, заявляя, что эта задолженность возникла из-за разногласий между субъектами хозяйствования в определении цены газа с учетом калорийности российского газа.





Минск демонстрирует уступчивость





Российский премьер Михаил Мишустин 3 сентября в ходе переговоров с премьер-министром Беларуси Романом Головченко заявил, что Россия и Беларусь достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Иначе говоря, — с газовым долгом перед «Газпромом», который белорусская сторона накопила с начала текущего года.





Детали этих договоренностей российский премьер не сообщил. А вслед за этим в этот же день министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Мишустин и Головченко дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Беларуси за 2020 год.





То есть, по сути, пока лишь стороны договорились договориться.





«Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа», — сказал Новак.





По его словам, для уточнения размера белорусской задолженности, необходимо провести сверку.





«Есть с одной стороны задолженность в размере 328 млн долларов, которая за поставки газа существует, в том числе есть предоплата в размере 101 млн долларов. То есть вот эти две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах», — отметил Новак.





Таким образом, повторимся, пока никакой конкретики по механизму погашения белорусского газового долга нет. Но, похоже, белорусские власти, демонстрируя свою уступчивость в этом вопросе, в последний момент перед визитом в Минск правительственной российской делегации поспешили сделать предоплату за российский газ, поскольку «Газпром» даже не успел провести сверку белорусской задолженности.





Цена «калорийности» российского газа для Беларуси





Напомним, в 2020 году цена на российский газ для Беларуси осталась на уровне 2019 года и составляет 127 долларов за тыс. куб м, что п ду отрено контрактом от 14 февраля 2020 года. Газовый спор России и Беларуси обострился весной на фоне беспрецедентного падения цен на газ на европейском рынке.





В апреле, когда из-за пандемии и резкого снижения нефтяных котировок цены на газ на европейском рынке упали ниже 100 долларов за тыс куб м, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотреть контракт. Еще в апреле Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для Беларуси должна составлять 40−45 долларов за тыс. куб м, а не 127 долларов.





В конце мая глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые заявил о накопившейся белорусской задолженности за газ в размере 165,57 млн. долларов. При этом Миллер подчеркнул, что только погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.





В Минэнерго Беларуси в этой связи заявили, что Беларусь не имеет задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования в лице облгазов и «Нафтана» и «Газпром трансгаз Беларусь» по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности. Белорусская сторона настаивала на пересмотре цены и потребовала, чтобы российская компания доказала, что она поставляет в Беларусь высококалорийный газ.





«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отмечала пресс-служба Минэнерго Беларуси 9 июня.





Но «Газпром» отказался это делать.





Обратим внимание, что средняя цена импортируемого Беларусью российского газа в первом полугодии 2020 года увеличилась на 0,3% в сравнении с январем-июнем 2019 года до 130 долларов за тыс куб м, хотя предусмотренная контрактом цена должна составлять 127 долларов за тыс. куб м. Превышение цены над контрактной (130 долларов против 127 долларов), вероятно, объясняется с повышенной калорийностью поставляемого газа, о чем ранее заявлял «Газпром». Белорусская сторона не признавала повышенную калорийность поставляемого газа и оплачивала поставки по «своей» цене, из-за чего у нее образовался долг.





Если учесть, что в первом полугодии 2020 г Беларусь закупила 9,1 млрд. куб м российского газа и при этом «переплачивала» за калорийность 3 доллара за тыс. куб м, то как раз и получается сумма задолженности, зафиксированная в июле, — 275 млн. долларов (отметим, белорусская сторона производит оплату за газ с определенным лагом к предыдущему месяцу).





Забудет ли «Газром» про Белгазпромбанк?





Министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая 3 сентября на вопрос журналистов, может ли в 2021 году цена на природный газ снизиться для Беларуси, ответил: «Это предмет переговоров в первую очередь на уровне компаний — поставщиков газа и покупателей в Беларуси».





Следует отметить, что у Беларуси единственный поставщик газа – «Газпром». Который в этом году фактически лишился в Беларуси своего банка. Поэтому сложно предположить, что белорусским властям удастся на выгодных условиях разрешить проблему газовой задолженности и получить приемлемую цену на газ в 2021 году, если не удастся снять проблему с Белгазпрмбанком, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку».





Напомним, проблемы в банке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял этот банк с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси. Акционеры тогда заявили, что решение Нацбанка о смене руководства Белгазпромбанка является грубым нарушением международного законодательства. Группа «Газпрома» отказалась от сотрудничать с временной администрацией Белгазпромбанка, которую ввели спустя 4 дня после задержания около 20 бывших и нынешних топ-менеджеров банка.





После введения 15 июня Нацбанком Беларуси временной администрации в Белгазпромбанк часть клиентов вывела деньги из банка. В первую очередь это 100%-ная белорусская «дочка» «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь», которая была не только самым крупным клиентом банка с долей 20%, но и миноритарным акционером.





В связи с этим Нацбанк Беларуси был вынужден выделить Белгазпромбанку кредит под обеспечение на 400 млн. белорусских рублей, отмечала глава временной администрации Надежда Ермакова.





Между тем, средства клиентов в Белгазпромбанке, во втором квартале 2020 года сократились на 1,01 млрд белорусских рублей, или на 31,6%, на фоне введения временной администрации и ареста основного состава правления.





На 30 июня 2020 года у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке находились, согласно отчетности компании, 77 млн российских рублей (чуть более 1 млн долларов), в то время как, согласно данным на 31 декабря 2019 года, у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке были 15,6 млрд российских рублей (210 млн долларов).





По данным промежуточной отчетности белорусского банка по МСФО, подписанной главой временной администрации Надеждой Ермаковой, средства клиентов на 30 июня 2020 года составили 2,19 млрд белорусских рублей против 3,2 млрд белорусских рублей на 31 марта 2020 года.





Отметим, что «Газпром трансгаз Беларусь» на протяжении долгого времени обслуживался в Белгазпромбанке и был не только самым крупным его клиентом с долей 20%, но и миноритарным акционером.





Напомним, межправительственным Соглашением об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз», которое правительства РФ и Беларуси подписали в Москве 25 ноября 2011 года, в числе других принципиальных условий сделки предусмотрено еще одно, напрямую затрагивающее финансовые интересы белорусских предприятий.





В документе сказано: белорусская сторона должна обеспечить, чтобы «расчеты за природный газ, закупаемый белорусскими хозяйствующими субъектами у ОАО «Белтрансгаз» (сейчас — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), осуществлялись только в долларах США, и (или) в евро, и (или) в российских рублях, за исключением сумм наценки ОАО «Белтрансгаз» и налога на добавленную стоимость, уплачиваемых в белорусских рублях».





В свою очередь правительство Беларуси еще в 2011 году привязало цены на газ и тарифы на энергию к курсу доллара. При этом оплата газа на 100% привязана к текущему курсу доллара, на 73% — по электроэнергии (поскольку 27% — это доля местного сырья) и на 78-95% (в зависимости от региона и доли местного сырья) — по тепловой энергии.





Однако потянуть эту тяжелую финансовую ношу предприятиям оказалось очень непросто даже в 2011 году, когда экспортерам хорошо помогла девальвация белорусского рубля. Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико тогда отмечал, что в новых условиях оплаты поставок газа в валюте банк готов поддержать облгазы, на которые будет открыт совокупный объем лимитов до 300 млн. долларов из расчета по 50 млн. долларов на каждую область (что примерно соответствует сумме импорта газа в среднем за месяц).





«Газпром» поспешил забрать дивиденды от белорусской «дочки»





По итогам работы в 2019 году ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» снизило чистую прибыль на 15,9% в сравнении с 2018 г до 506,896 млн рублей около 198 млн. долларов) и, как следствие, — снизила выплату дивидендов своему единственному акционеру — «Газпрому» — на 25,41% в сравнении с 2018 годом до 506,695 млн рублей (198,548 млн. долларов).





При этом по решению своего акционера «Газпром трансгаз Беларусь» также уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам работы в первом квартале 2020 года — 332,587 млн. рублей (около 140 млн. долларов).





Пока неясно, связано ли это решение с белорусскими неплатежами за поставленный газ или же «Газпрому» понадобились деньги из-за его сложного финансового положения.





В июне 2020 года экспортная цена газа «Газпрома», по данным Минфина РФ, снизилась на 13% к маю — до 81,9 долларов за тыс. куб м, что ниже уровня рентабельности компании, которая оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тыс. куб м. (В июне 2019 года цена достигала 172 доллара). Средняя экспортная цена на газ «Газпрома» во втором квартале 2020 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года и составила 110 долларов за тыс. куб м.





По итогам первого полугодия 2020 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 19,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,46 млрд. рублей, Прибыль за этот период, относящаяся к акционерам, упала в 25,4 раза — до 32,919 млрд рублей. Выручка от продаж составила 2,903 трлн. рублей, снизившись на 28,8% в годовом выражении.





Таким образом, правительству Беларуси при определении механизма погашения накопившейся задолженности за российский газ придется не только найти деньги, но и, вероятно, вернуть российский акционерам банк. Иначе вряд ли официальный Минск может рассчитывать на приемлемые договоренности по цене на газ в ближайшей перспективе.