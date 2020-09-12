+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" - забастовки будут продолжены

Стачком Беларуськалия заявил о намерении продолжить протесты

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" - забастовки будут продолжены
Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий", забастовка которого была признана накануне судом незаконной, заявил о намерении продолжить протесты в форме бессрочной стачки.

"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки", - говорится в его телеграм-канале.

В то же время, в сообщении отмечается, что стачком продолжает свой протест, основываясь на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса Беларуси.

"Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе и "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста.

В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Затем стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Позже руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]