Аудиторы сомневаются в жизнеспособности белорусского Zepter Bank

В нем подчеркивается, что по итогам прошлого года у компании был чистый убыток в размере 1 млн рублей. Поэтому аудиторы сомневаются в способности банка продолжать непрерывно свою деятельность.





Отчетность Zepter Bank показывает, что в 2018 году прибыль составляла 38 тыс. рублей. Это в пять раз меньше, чем годом ранее.





Банк является собственностью Филиппа Цептера, который известен также под именем Милан Янкович. Цептер — основатель международной компании Zepter International. Она производит и продает специальную посуду, средства хранения продуктов питания, косметику и др.