ЗАЗ начинает сборку автомобилей группы Renault для Украины
Запорожский автомобильный завод начинает сборку легковых автомобилей моделей Groupe Renault. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - говорится в сообщении.
Перед началом проекта ЗАЗ провел модернизацию сборочных линий, чтобы соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.
На заводе развернута система Alliance Production Way, которая будет проводить контроль качества произведенных автомобилей.
"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", - прокомментировал управляющий директор Groupe Renault Export в регионе Евразия Макс Миссана.
ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не производит легковых автомобилей. В прошлом году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили.
09:48 12/09/2020
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