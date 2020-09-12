ИТ-компании уволили за этот год 5,6+ тысячи человек

Самыми «продуктивными» по части увольнения оказались март, апрель и июль — в этим месяцы из компаний ушло больше 900 человек. Причем, в апреле и мае уволенных айтишников оказалось больше, чем принятых на работу. Это произошло впервые с января прошлого года.





Кстати, суммарно за семь месяцев ИТ-компании взяли на работу почти 6,4 тысячи человек. Это на 13% меньше, чем в январе–июле 2019 года (более 7 тысяч сотрудников). Всего с начала года ИТ-компании взяли на работу на 12,7% больше сотрудников, чем уволили.