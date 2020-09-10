+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусские ИТ-компании ищут разные варианты для релокейта

Между тем в ПВТ пока нет информации о намерениях резидентов выйти из Парка.

— К нам не поступило ни одного заявления от резидентов о желании выйти из Парка высоких технологий. Скорее, наоборот: за август мы получили порядка 80 заявлений о вступлении в ПВТ новых компаний. Объективную картину, в том числе по кадровой численности парка, мы увидим позже. Давать оценки и делать какие-либо выводы относительно всей отрасли преждевременно, — прокомментировали Onliner в пресс-службе ПВТ. 


На начало июля резидентами ПВТ являлись 886 компаний, в которых работало около 63 тысяч человек. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]