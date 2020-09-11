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Власти признали, что забастовка на "Беларуськалии" состоялась: 670 человек не приступили к работе

Забастовка на "Беларуськалии" состоялась — администрация предприятия вынуждена была признать этот факт.




Об этом в перерыве судебного заседания, которое 11 сентября проходит в Минском областном суде, рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов.

"Сторона истца высказалась, что забастовка действительно состоялась, что 18 августа было 670 человек, не приступивших к работе. Суд пытается узнать, каким образом это все происходило и так далее. Опрашивали каждого из тех, кто участвовал", - сообщил Черкасов, передает Еврадио.

После президентских выборов белорусские шахтеры активно участвовали в забастовочном движении. Примерно 6-7 тысяч из 13 тысяч шахтеров подписались в намерении бастовать, но позже отступили под натиском руководства. 11 сентября в Минском областном суде началось рассмотрение дела против забастовки "Беларуськалия": суд должен решить, законно ли происходит их забастовка.
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