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Был бы человек: АТН сообщило, что Кравцов и Родненков были опрошены в ДФР из-за хищения денег Минского часового завода

Сегодня Агентство теленовостей опубликовало сообщение, в котором говорится, что член Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков были опрошены ДФР из-за хищения денег Минского часового завода.


«В отношении Ивана Кравцова была проведена проверка, которая показала, что он является одним из фактических руководителей ООО „Архитектурное бюро 35“, а также параллельно был заместителем директора ОАО „Минский часовой завод“. На основании полученных данных за 2015—2019 годы Кравцов, действуя от имени Минского часового завода, заключил договоры на оказание услуг с подконтрольными ему „Архитектурным бюро 35“, которые фактически не выполнялись. В результате анализа финансовых операций установлено, что с расчетных счетов завода с февраля 2015 года по май 2019 года в адрес ООО были перечислены около 400 000 рублей. Впоследствии эти деньги за определенный процент перечислялись в адрес подконтрольных Кравцову индивидуальных предпринимателей, снимались ими с их счетов и передавались Кравцову уже наличкой», — говорится в сообщении.

Onliner связался с адвокатом Ивана Кравцова Евгением Пыльченко, чтобы узнать его позицию по этому поводу. Вот что он нам рассказал:

— Все началось в понедельник около 11 утра, когда Кравцов пропал. Поскольку я его адвокат, я сразу начал искать Ивана по разным госорганам, которые могли его задержать. Первоначально мы не думали про ДФР, но в районе 4—5 часов у него дома производился то ли обыск, то ли осмотр квартиры. Я при этом не присутствовал — знаю это со слов. Мне передали, что присутствующие там люди представились сотрудниками ДФР. Поэтому именно туда я отвез ордер и уведомление о том, что я принимаю защиту Кравцова. Попросил проводить со мной все следственные действия.

Из ДФР мне до сих пор никто не позвонил, никакого ответа на мое обращение нет. При этом в понедельник, по словам Кравцова, он находился именно в здании ДФР. Просил, чтобы уведомили его адвоката, но этого никто не сделал.

Что касается информации о перечислении денег в адрес подконтрольных Кравцову индивидуальных предпринимателей, по словам Пыльченко, Кравцов такую схему отрицает.

— Но поскольку у нас нет никаких документов из ДФР, которые бы показывали суть претензий правоохранительных органов, комментировать все, что написали в СМИ, я не могу. Позицию ДФР мы не знаем до сих пор, — добавил адвокат Кравцова.
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