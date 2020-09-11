



«В отношении Ивана Кравцова была проведена проверка, которая показала, что он является одним из фактических руководителей ООО „Архитектурное бюро 35“, а также параллельно был заместителем директора ОАО „Минский часовой завод“. На основании полученных данных за 2015—2019 годы Кравцов, действуя от имени Минского часового завода, заключил договоры на оказание услуг с подконтрольными ему „Архитектурным бюро 35“, которые фактически не выполнялись. В результате анализа финансовых операций установлено, что с расчетных счетов завода с февраля 2015 года по май 2019 года в адрес ООО были перечислены около 400 000 рублей. Впоследствии эти деньги за определенный процент перечислялись в адрес подконтрольных Кравцову индивидуальных предпринимателей, снимались ими с их счетов и передавались Кравцову уже наличкой», — говорится в сообщении.





Евгением Пыльченко, чтобы узнать его позицию по этому поводу. Вот что он нам рассказал: Onliner связался с адвокатом Ивана Кравцова, чтобы узнать его позицию по этому поводу. Вот что он нам рассказал:





— Все началось в понедельник около 11 утра, когда Кравцов пропал. Поскольку я его адвокат, я сразу начал искать Ивана по разным госорганам, которые могли его задержать. Первоначально мы не думали про ДФР, но в районе 4—5 часов у него дома производился то ли обыск, то ли осмотр квартиры. Я при этом не присутствовал — знаю это со слов. Мне передали, что присутствующие там люди представились сотрудниками ДФР. Поэтому именно туда я отвез ордер и уведомление о том, что я принимаю защиту Кравцова. Попросил проводить со мной все следственные действия.





Из ДФР мне до сих пор никто не позвонил, никакого ответа на мое обращение нет. При этом в понедельник, по словам Кравцова, он находился именно в здании ДФР. Просил, чтобы уведомили его адвоката, но этого никто не сделал.





Что касается информации о перечислении денег в адрес подконтрольных Кравцову индивидуальных предпринимателей, по словам Пыльченко, Кравцов такую схему отрицает.





— Но поскольку у нас нет никаких документов из ДФР, которые бы показывали суть претензий правоохранительных органов, комментировать все, что написали в СМИ, я не могу. Позицию ДФР мы не знаем до сих пор, — добавил адвокат Кравцова.