Сотрудников PandaDoc обвинили не в хищении, а в мошенничестве — до 10 лет

11 сентября четверым сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Как сообщил TUT.by адвокат компании PandaDoc Антон Гашинский, по части 4 статьи 209 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). Однако, как отмечает адвокат, обвинение не конкретизировано, их роли и действия не расписаны.





Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.





Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.