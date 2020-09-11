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Сотрудников PandaDoc обвинили не в хищении, а в мошенничестве

Сегодня четырем арестованным сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Это уже не хищение из бюджета (часть 4 статьи 2010, как сообщалось 4 сентября), а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.

Сотрудников PandaDoc обвинили не в хищении, а в мошенничестве — до 10 лет
11 сентября четверым сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение. Как сообщил TUT.by адвокат компании PandaDoc Антон Гашинский, по части 4 статьи 209 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). Однако, как отмечает адвокат, обвинение не конкретизировано, их роли и действия не расписаны.

Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.
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