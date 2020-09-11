+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Исход: Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников

На государственном сайте Польши появилась информация о проекте Poland. Business Harbour.

Программа рассчитана на:


ИТ-специалистов (могут получить визу в ускоренном порядке)

стартапы

ИТ-компании

Участники инициативы могут узнать, как начать работу на территории Польши, получить поддержку при перевозе сотрудников и их семей или юридическую и визовую помощь, связаться с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые создают временные офисы и жильё. Плюс поддержка в контактах с инвесторами и гранты.

Кроме того, несколько десятков технологических компаний по всей Польше подготовили для приезжающих специальные предложения по трудоустройству, совмещённые с ускоренной процедурой получения виз. В проекте участвует Software Development Association Poland (SODA) и Польская палата информатики и телекоммуникаций.

Работает специальная телефонная линия +48 22 334 99 77, доступная круглосуточно с понедельника по пятницу. Информация предоставляется на русском и английском языках. Также можно задавать вопросы по электронной почте: [email protected] Решившимся на переезд лицам назначат опекуна, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса.

Программу координируют Министерство развития и Польское агентство инвестиций и торговли совместно с GovTech Polska и Канцелярией Председателя Совета Министров, Министерством иностранных дел, Польским агентством развития предпринимательства и фондом Startup Hub Poland.
dev.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]