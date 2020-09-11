Программа рассчитана на:





ИТ-специалистов (могут получить визу в ускоренном порядке)





стартапы





ИТ-компании





Участники инициативы могут узнать, как начать работу на территории Польши, получить поддержку при перевозе сотрудников и их семей или юридическую и визовую помощь, связаться с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые создают временные офисы и жильё. Плюс поддержка в контактах с инвесторами и гранты.





Кроме того, несколько десятков технологических компаний по всей Польше подготовили для приезжающих специальные предложения по трудоустройству, совмещённые с ускоренной процедурой получения виз. В проекте участвует Software Development Association Poland (SODA) и Польская палата информатики и телекоммуникаций.





Работает специальная телефонная линия +48 22 334 99 77, доступная круглосуточно с понедельника по пятницу. Информация предоставляется на русском и английском языках. Также можно задавать вопросы по электронной почте: [email protected] Решившимся на переезд лицам назначат опекуна, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса.





Программу координируют Министерство развития и Польское агентство инвестиций и торговли совместно с GovTech Polska и Канцелярией Председателя Совета Министров, Министерством иностранных дел, Польским агентством развития предпринимательства и фондом Startup Hub Poland.