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Минус $4 миллиарда: в Беларуси сократилась валютная выручка

Из-за коронавируса, снижения цен на нефтепродукты и калийные удобрения, а также уменьшения объемов поставок российской нефти белорусский бюджет уже недополучил почти 4 миллиарда долларов.

О том, что в январе - июле 2020 года в Беларуси произошло снижение валютной выручки практически на 4 миллиарда долларов, проинформировало БелаПАН.

С начала года по июль включительно объемы валютной выручки в Беларуси достигли 20,032 миллиарда долларов и по сравнению с прошлым годом снизились на 16,5 процента, или 3,97 миллиарда «зеленых» в денежном выражении. Такие данные представлены в статистике Национального банка республики.

Сокращение произошло по всем направлениям - как по экспорту товаров (на 20,3% до 14,5 миллиарда долларов), так и по экспорту услуг (на 4,89% до 5,05 миллиарда долларов). Если отдельно рассмотреть итоги июля, то в этот период валютная выручка уменьшилась на 7,9 процента (Прим.: в сравнении с 2019 годом) и составила без малого 3,55 миллиарда долларов.

Как оценивают такую тенденцию эксперты?

- Из-за того что многие белорусские предприятия имеют валютные кредиты, то естественно, что сокращение валютной выручки негативно скажется на микроуровне, то есть на их возможностях платить по кредитам, повышать зарплату и уж тем более реализовывать инвестпроекты, - считает Ирина Точицкая, научный директор Исследовательского центра ИПМ.

Также сокращение валютной выручки скажется и на доходах бюджета Беларуси, в который поступают вывозные пошлины на нефть, нефтепродукты, калийные удобрения и также налоги на прибыль предприятий-экспортеров.

Из-за чего произошло сокращение валютной выручки в 2020 году? По мнению экспертов, причиной стали сокращение объемов поставок нефти из России в I квартале 2020 года, затем снижение внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии COVID-19 и в целом снижение стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), экспортируемых Беларусью.
KP.by
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