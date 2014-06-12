Не платите за коммуналку? Объясняем, что вас ждет

Тем не менее, неплатежи за ЖКХ были и остаются частью нашей действительности. В этом материале Myfin.by разбирается, что может быть с неплательщиками и как реагирует государство на неплатежи в реальности.





Что входит в состав жилищно-коммунальных услуг?

Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на основные и дополнительные. От дополнительных услуг можно отказаться, от основных – нельзя.





К основным услугам относятся:





техобслуживание многоквартирного дома;

капитальный и текущий ремонт;

водоснабжение, холодное и горячее;

газоснабжение;

электроснабжение;

центральное отопление;

канализация;

обслуживание лифта;

санитарное содержание вспомогательных помещений многоквартирного дома;

вывоз мусора.





Плата за эти услуги начисляется по счетчикам, если они есть, или по установленным нормативам.





Дополнительные услуги оказываются по особым договорам с жильцами. Сюда попадают:





другие ремонтные работы в домах, подъездах и на прилегающих территориях;

уборка в подъездах и во дворах;

озеленение и уход за насаждениями около домов;

обустройство дворов, детских и спортивных площадок;

услуги связи: телефон и интернет;

управление многоквартирным домом.





Как положено оплачивать услуги ЖКХ?





Платить за ЖКХ нужно до 25 числа каждого месяца (ст. 31 Жилищного кодекса РБ). По некоторым категориям идет оплата за прошлый месяц, другие платят заранее. Но особого значения эта разница не имеет. Платить нужно по жировке, которая приходит в почтовый ящик в первой половине месяца или в электронном формате (если написать соответствующее заявление).





Теперь переходим к главному вопросу – что ждет за неоплату жилищно-коммунальных услуг.





Какие услуги могут отключить при неоплате?

Жилищно-коммунальные услуги делятся не только на основные и дополнительные, но также на те, которые могут не оказывать, и те которые будут оказаны в любом случае.





Могут отключить электричество и перекрыть газ, очень легко отключить любую связь.





Отключить воду сложнее, но возможно, то же с канализацией, однако тут вступают в действие санитарные правила.





Перекрыть отопление возможно, но еще сложнее технически. А если в квартире есть дети, то отключать все это, скорее всего, не позволят.





Запретить пользование лифтом и мусорными контейнерами совсем невозможно. Так же как перестать пользоваться техобслуживанием дома.



Что из этого следует?

То, что некоторые услуги все равно будут оказывать даже без оплаты. Потому рост задолженности по ним будет расти. Долги за отключенные услуги тоже никуда не денутся, но будут прирастать только пеней и штрафами.





Как начисляются штрафы и пени по неоплаченным услугам ЖКХ?

За неоплаченные в установленный срок коммунальные услуги назначается пеня в 0,3% от суммы просрочки за каждый день неоплаты (Постановление Совмина № 571 от 12.06.2014 г., пункт 2), это почти 110% годовых. При добровольной оплате начисленные проценты присоединяются к основной сумме и отношения с системой ЖКХ возвращаются в обычно русло.





Отменить пеню вправе местный исполком. Делается это, если у должника находятся уважительные причины. Можно уменьшить пеню в судебном порядке, для этого нужно обратиться в суд с заявлением о слишком больших штрафных санкциях.





Самые жесткие санкции

Серьезные проблемы начинаются после полугода неплатежей. Но до этого момента, после 3 месяцев неоплаты, коммунальщики направляют дело о неоплате в суд, который рассматривает его, может признать неплательщика виновным и назначить ему взыскание.





Взыскание будет обращено на имущество и доходы виновного лица, т.е. имущество может быть конфисковано, могут быть назначены принудительные отчисления из официального дохода. На членов семьи взыскание не переходит.





Что могут конфисковать?

Правила и порядок конфискации можно прочесть в главе 7 Закона Об исполнительном производстве 439-З от 24.10.2016 года. Имуществу не подлежащему конфискации посвящена статья 81 Закона и специальное Приложение к нему. Сразу сообщим, что единственное жилье конфискации не подлежит.





Но в Жилищном кодексе РБ есть статья 155, где предусмотрен порядок отъема жилья у некоторых категорий жильцов, в т.ч. у неплательщиков ЖКУ. Делается это с предоставлением другого, худшего по качеству жилья.





Занимающих государственное жилье могут выселить из него за систематические неплатежи без предоставления другого жилья.





А проще всего конфискуют средства на банковских счетах и личный транспорт.





Дополнительные проблемы для неплательщиков

В порядке исполнительного производства виновное лицо может быть лишено права водить автомобиль.





Неплательщиков могут не выпустить за границу.





Особая неприятность – испорченная кредитная история. Непогашенные просрочки по коммунальным платежам лишают надежды на любой кредит. Погашенные недоимки и штрафы все равно оставляют «пятно» в кредитной истории и могут помешать получению новых ссуд.



Что в итоге?

Угрозы неплательщикам достаточно серьезны. Но появляется резонный вопрос: почему тогда некоторые не платят за ЖКХ годами, а дело не идет дальше списка неплательщиков около ЖЭУ?





Причин несколько:





Просрочка до 2-х месяцев особого внимания не вызывает. Настоящие проблемы возможны после полугода и вынесения решения в суде. Но они прекращаются после погашения обязательств.





В 90-е, при гиперинфляции, существовал такой лайфхак – платить за ЖКУ раз в квартал, за это время инфляция съедала все пени за просрочку и часть основной суммы. Тогда курс и зарплаты росли весьма быстро, а о кредитных историях никто еще не думал.





Другая причина – неплательщиков довольно много. Пени начисляются автоматически. Но взыскивать их удобно только с тех, кто рано или поздно платит. Есть некоторые рычаги давления на работников госпредприятий, но прямо взыскивать деньги из зарплаты проблематично.





Настоящие проблемы можно создать только после суда. Однако институт судебных исполнителей не может быстро справиться со всеми неплательщиками. Дело затягивается на месяцы. Те, кто в силах уплатить – за это время платят, и вопрос закрывается.





Проблема с «убежденными» неплательщиками не решается потому, что процесс выселения с предоставлением нового жилья очень долог и сложен. Особенно если в семье есть инвалиды или растут дети, интересы которых закон защищает больше, чем интересы коммунальных служб.