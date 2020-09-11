Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги
Добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для помощи человеку, попавшему в беду или для покупки корма бездомным котятам (собачкам).
Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.
Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).
Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.
Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:
Афганистан
Иордания
Ливан
Сирия
Турция
Ирак
Пакистан
Ливия
Йемен
Бангладеш
Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.
12:50 11/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение