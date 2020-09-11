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В Беларуси аттестовано 500 налоговых консультантов, чем они могут помочь

Услуги по налоговому консультированию в Беларуси оказывают уже 500 специалистов, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.





Чтобы получить доступ на профессиональный рынок, будущим специалистам этого профиля нужно сдать квалификационный экзамен, добавили в ведомстве.

"К настоящему моменту урегулированы все ключевые для работы налоговых консультантов вопросы", ― сказал заместитель Министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

Институт налогового консультирования начал свою работу в апреле 2018 года, сейчас "происходит дошлифовка, усовершенствование отдельных моментов в их деятельности", сообщил глава ведомства.

Основная задача таких специалистов ― помочь своим клиентам-налогоплательщикам  вовремя и качественно выполнить свои налоговые обязанности. К примеру, указать  на имеющиеся налоговые льготы, рассчитать для клиента возможные альтернативы действий.

Кроме того, налоговые консультанты продолжают подсказывать те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках.
Sputnik
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