Разрушение культуры сбережения – это одно из самых опасных и токсичных результатов деятельности модели А. Лукашенко. Сегодня более 60% белорусских семей не имеют и не делают сбережений. Живут, как говорят, с колёс: что зарабатывают, то сразу тратят.





Правительство приручило работников, убедило их отказаться от сбережения. Мол, в нашей стабильности вам ничего не грозит. Будет вам полная занятость, по $500 зарплата и больше, поддержка уплаты ЖКУ, бесплатное образование и здравоохранение. Только тратьте внутри страны, покупайте белорусское.

Миллионы беларусов не устояли перед соблазном увеличения текущего потребления за счёт кредитов. Кредитов очень дорогих.





Забыты были горькие, преступные 1990-ые с превращением сбережений двух поколений в прах. Забыты были унизительные, разорительные периоды гиперинфляции и курсовой вакханалии 2011-го, 2016-го годов.

Легковерные беларусы «купились» на блажь потребительского кредитования. В начале 2015г. было выдано потребительких кредитов на BYN1,71 млрд., на начало 2020г. – BYN5,48 млрд., в 3,2 раза больше. Люди рассчитывают на стабильный, растущий, регулярный доход. Такой расчёт в условиях очередной рецессии

Власти блокируют или существенно затрудняют беларусам инвестировать в разные инструменты мирового финансового рынка. Поэтому сбережения тех беларусов, которые всё ещё не растеряли культуру сбережения, канализированы в денежные депозиты.





На начало 2020г. рублёвых было BYN8,16 млрд., валютных - $7,54 млрд. Эти деньги уже вложены в разного рода инвестиционные проекты. Многие из них, особенно в государственных банках, сейчас находят в высокорисковой зоне. Высока вероятность, что вернуть их из этих проектов не получится.





Разве что в очередной раз правительство подставит плечо, т. е. направит деньги других налогоплательщиков на нейтрализацию управленческих решений.





Денежная разнузданность белорусских VIP-распорядителей чужого затянула страну в опасную долговую ловушку. В период 2001 - 2011 (на начала периода) валовой внешний долг Беларуси вырос в 13,6 раз, за период 2001 – 2020гг. – в 19,5 раз.





Внешний долг государства в расширенном определении в 2001 – 2011гг. вырос 21,9 раза, в 2001 – 2020гг. – в 55,3 раза.





Для сравнения в период 2001 – 2011гг. ВВП Беларуси в долларом выражении вырос в 4,3 раза, в период 2001 – 2020гг. – в 4,8 раза. С учётом тенденций 2020г. ВВП в 2020г. будет меньше, чем по итогам 2010г., а государственный долг будет более чем на 20% больше.





Вот она горькая правда. А. Лукашенко принял страну практически без долгов, а по итогам 2020г. уронил её в долговую яму, где только госдолг, вероятно, будет в 55 – 60% ВВП, а валовой долг страны – 75 – 80% ВВП.





Беларусь уже за красной чертой. Мы уже ниже порога, за которым начинается деградация системы национальной безопаности.





Суперцентрализованная власть А. Лукашенко без сдержек и противовесов, вне правового поля, в плотном кольце лизоблюдов и очковтирателей – вот источник нашего состояния. Модель Совок/Госплан разрушилась бы и раньше, если бы миллионы беларусов не так долго доверяли бы этой системе свои деньги, и не игнорировали политику.

Теперь доверие к А. Лукашенко обнулено. Он сам его обнулил. Своими руками. Своими праворазрушителями, наглыми субсидархами и лицемерными пропагандистами. Увольнение одних, назначение других в рамках одной кадровой обоймы пробелму не решит.





Лукашенко перешёл красную черту доверия людей. Это опаснее пересечения красной черты долга страны.





Закручивание гаек, наглое использование титушек против беларусов, попытки оправдать зверства, пытки и убийства простым «давайте перевернём страницу», сваливание ответственности за народную революцию Беларуси на американцев/поляков/литовцев, заявления о том, что «иногда не до законов», что в Беларуси – самый объективный и справедливый суд в мире, самая гуманная милиция – всё это подтверждение грехопадения модели Совок/Госплан и его правителя.





Он уйдёт, а последствия его правления в виде гигантских, разоряющих страну и беларусов долгов останутся. И нам вместе нужно будет думать, как от них спастись.