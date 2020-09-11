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Госпредприятия паразитируют на сдаче помещений в аренду?

Декрет, направленный на право выкупа долгосрочно арендуемых помещений, практически не работает, считают эксперты. А сдача госпредприятиями помещений в аренду стала основным видом их деятельности.

Госпредприятия паразитируют на сдаче помещений в аренду?
Александр Калинин, фото БТ
Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин завил в беседе с «Ежедневником», что в Беларуси не сработали мероприятия, направленные на малую приватизацию, на выкуп арендуемых помещений.

Он отметил, что основная масса производственной и торговой недвижимости сегодня находится в руках государства и коммунальных служб.

А уровень арендной платы, заданный базовой арендной величиной, завышен, считают в Белорусском союзе предпринимателей.

«Особенно остро встал данный вопрос во время пандемии, когда в указе правительство ограничилось только пожеланием, чтобы арендодатели шли на встречу арендаторам. Есть примеры, когда нарушение уплаты сроков аренды, которое возникло автоматически с падением потока посетителей, привело к расторжению договоров аренды», – рассказал он.

Основной доход – от сдачи помещения в аренду

Александр Калинин в свою очередь обратил внимание на решение городских властей, согласно которому на 51 улице Минска и вовсе невозможно приватизировать государственную собственность.

«В результате у нас появились целые холдинги рантье, – делает неутешительный вывод представитель бизнес-союза. – Это получило широкое распространение, когда распорядители государственной собственности, в том числе госпредприятия, просто эксплуатируют частный бизнес, не производя собственную продукцию».

Калинин привел в пример холдинг «Горизонта», где, согласно публичных отчетов головной компании, доходы от сдачи в аренду недвижимости составляют 68%.

Он подчеркнул, что сдача помещений в аренду бизнесу стала основным видом деятельности, и получается, что производственный потенциал используется не для производства продукции.

«С одной стороны, не сработала передача объектов недвижимости малому бизнесу как эффективному собственнику, с другой стороны, распространилась прослойка государственных паразитов», – заключил он.

Проблему надо решать

По словам Александра Калинина, Директива №10 предполагала мероприятия, что будет укрепляться база малого бизнеса, неиспользуемая собственность будет передаваться эффективному собственнику.

«На деле же, у нас как было два с лишним млн квадратных метров, так и остались. Нужно признать, что малый бизнес не накопил какого-то серьезного производственного капитала за последние 10 лет», – отметил представитель бизнес-союза.

Он отметил, что проблему с выкупом арендуемого госимущества частником нужно решать, поэтому представители делового сообщества как раз сейчас готовят предложение для изменения данной ситуации.
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