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Беларусь договорилась с Польшей о поставке альтернативной нефти

"Гомельтранснефть Дружба" согласовало все регламенты по поставке нефти с украинскими и польскими партнерами, об этом заявил директор предприятия Олег Борисенко.

В начале года российские компании прекратили предоставлять нефть на белорусские НПЗ после того, как заинтересованные стороны не смогли договориться о цене и премии поставщикам. В связи с этим республика начала искать альтернативные источники поставок.

"Благодаря достигнутым договоренностям уже сегодня ПАО "Укртранснафта" осуществляет реверсивные поставки сырья в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды. С польским оператором трубопровода "Дружба" - компанией PERN - также согласованы все регламенты. Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск - Плоцк - Адамово, вопрос состоит только в объемах: здесь есть некоторые ограничения", - приводит словам Борисенко журнал "Вестник "Белнефтехима".

Он отметил, что сейчас предприятие открыто обсуждает с партнерами технические возможности системы.

Напомним, что реверсивные поставки нефти из Польши по трубопроводу "Дружба" планировали начать до окончания 2020 года. В апреле говорилось о ежемесячном объеме в 100 тысяч тонн черного золота, однако на днях премьер-министр Беларуси Роман Головченко и его российский коллега Михаил Мишустин подписали соглашение об условиях поставок в республику нефти из РФ. По словам главы правительства нашей страны, они оказались очень выгодными.
Sputnik.by
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