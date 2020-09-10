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Из Минска вывели 144 млн USD иностранных инвестиций

За почти 30 лет независимости белорусская столица не стала инвестиционной меккой региона. Наоборот, реальных крупных инвесторов в Минск можно пересчитать по пальцам.

Несколько лет подряд правительство Беларуси ориентируется на такой показатель, как прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Это инвестиции без учета долговых инструментов типа кредитов и займов, кредиторки и дебиторки, лизинга и т. д. Также инвестиции на чистой основе — это валовой приток за минусом оттока, пишет banki24.by

Данный показатель позволяет отследить, сколько реально иностранных денег остается на определенной территории. 

Официальный прогноз по инвестициям в Минск на 2020 год довольно скромен. За 12 месяцев экономика столицы должна привлечь не менее 935 млн USD. Для сравнения: прогноз властей на 2019 год составлял 960 млн BYN и был с треском провален — до взятия планки не хватило 36%. 

Как и в целом по Беларуси, большинство инвестиций в Минск представлено реинвестированным капиталом. По сути, долгое время инвестициями занимаются одни и те же люди и компании. Такой характер инвестиций вызывает их крайне неравномерное поступление в течение года. Львиная доля денег приходит в 1 квартале, а затем ресурсы идут вяло. 

Нередки чистые оттоки инвестиций в 2–4 кварталах. Вот и в 2020 году произошло то же самое. Сначала за январь—март экономика Минска собрала 758,8 млн USD, а затем по итогам 6 месяцев эта сумма превратилась в 614,9 млн USD. Таким образом, за апрель—июнь столица недосчиталась 143,9 млн USD прямых инвестиций. 

Обычно отток инвестиций во 2 квартале связан с перечислением годовых и квартальных дивидендов зарубежным акционерам компаний с минской регистрацией. 

Отток инвестиций хорошо виден при группировке компаний по сумме привлеченных ресурсов. Статорганы выделяют особую категорию — организации с иностранными инвестициями ниже нуля. По итогам 3 месяцев чистый отток по этой группе предприятий составил 46,4 млн USD, а спустя квартал вырос до 152 млн USD. 

Все главные офисы банков находятся в Минске. По этой причине инвестиции в банковский сектор учитываются по столице. За 2 квартал банки потеряли 25 млн USD прямых инвестиций из-за границы. Значит большую часть оттока инвестиций объясняет вывод денег из реального сектора. 

В свою очередь, основную роль в выводе ресурсов сыграл сектор «информация и связь»: оттуда за 2 квартал утекло 57,3 млн USD. 

В административной привязке по Минску больше всех потеряли организации Центрального района — минус 57,9 млн USD. В привязке к странам происхождения инвесторов самый крупный вывод отмечался по Кипру (84,1 млн USD) и Австрии (30,9 млн USD).
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