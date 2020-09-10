Из Минска вывели 144 млн USD иностранных инвестиций

Несколько лет подряд правительство Беларуси ориентируется на такой показатель, как прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Это инвестиции без учета долговых инструментов типа кредитов и займов, кредиторки и дебиторки, лизинга и т. д. Также инвестиции на чистой основе — это валовой приток за минусом оттока, пишет banki24.by





Данный показатель позволяет отследить, сколько реально иностранных денег остается на определенной территории.





Официальный прогноз по инвестициям в Минск на 2020 год довольно скромен. За 12 месяцев экономика столицы должна привлечь не менее 935 млн USD. Для сравнения: прогноз властей на 2019 год составлял 960 млн BYN и был с треском провален — до взятия планки не хватило 36%.





Как и в целом по Беларуси, большинство инвестиций в Минск представлено реинвестированным капиталом. По сути, долгое время инвестициями занимаются одни и те же люди и компании. Такой характер инвестиций вызывает их крайне неравномерное поступление в течение года. Львиная доля денег приходит в 1 квартале, а затем ресурсы идут вяло.





Нередки чистые оттоки инвестиций в 2–4 кварталах. Вот и в 2020 году произошло то же самое. Сначала за январь—март экономика Минска собрала 758,8 млн USD, а затем по итогам 6 месяцев эта сумма превратилась в 614,9 млн USD. Таким образом, за апрель—июнь столица недосчиталась 143,9 млн USD прямых инвестиций.





Обычно отток инвестиций во 2 квартале связан с перечислением годовых и квартальных дивидендов зарубежным акционерам компаний с минской регистрацией.





Отток инвестиций хорошо виден при группировке компаний по сумме привлеченных ресурсов. Статорганы выделяют особую категорию — организации с иностранными инвестициями ниже нуля. По итогам 3 месяцев чистый отток по этой группе предприятий составил 46,4 млн USD, а спустя квартал вырос до 152 млн USD.





Все главные офисы банков находятся в Минске. По этой причине инвестиции в банковский сектор учитываются по столице. За 2 квартал банки потеряли 25 млн USD прямых инвестиций из-за границы. Значит большую часть оттока инвестиций объясняет вывод денег из реального сектора.





В свою очередь, основную роль в выводе ресурсов сыграл сектор «информация и связь»: оттуда за 2 квартал утекло 57,3 млн USD.





В административной привязке по Минску больше всех потеряли организации Центрального района — минус 57,9 млн USD. В привязке к странам происхождения инвесторов самый крупный вывод отмечался по Кипру (84,1 млн USD) и Австрии (30,9 млн USD).







