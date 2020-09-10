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Доллар и евро дешевеют третий день подряд

Стоимость корзины валют уменьшилась на 0,19% и после восьми дней непрерывного снижения оказалась на минимуме за 8 дней. Доллар и евро подешевели до минимума за 16 дней.


С начала недели укрепление белорусского рубля к валютной корзине составило 1,05%, а с начала месяца на 2,72%.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0171 BYN до 2,6158 BYN/USD. С начала сентября стоимость американской валюты упала на 0,0390 BYN.

Объём торгов долларом сегодня поднялся до 21,5 млн. USD, против 15 млн. долларов по итогам и вторника, и среды.

Курс евро снизился на 0,0049 BYN до 3,0946 BYN/EUR. Евро дешевеет уже седьмой раз подряд. За это время его курс рухнул на 0,0661 BYN.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0014 BYN до 3,4629 BYN/100 RUB и покинул минимум за 16 дней.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,1340 BYN.

Центробанк России

Российскому рублю сегодня на торгах Московской биржи удалось подорожать к доллару и евро.

ЦБ РФ принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 54 копейки до 75,5274 RUB/USD и покинул максимум за  5,5 месяцев.

Официальный курс евро на завтра снизился на 26 копеек до 89,3036 российских рублей.
Источник: select.by
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