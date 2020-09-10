Доллар и евро дешевеют третий день подряд





С начала недели укрепление белорусского рубля к валютной корзине составило 1,05%, а с начала месяца на 2,72%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0171 BYN до 2,6158 BYN/USD. С начала сентября стоимость американской валюты упала на 0,0390 BYN.





Объём торгов долларом сегодня поднялся до 21,5 млн. USD, против 15 млн. долларов по итогам и вторника, и среды.





Курс евро снизился на 0,0049 BYN до 3,0946 BYN/EUR. Евро дешевеет уже седьмой раз подряд. За это время его курс рухнул на 0,0661 BYN.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0014 BYN до 3,4629 BYN/100 RUB и покинул минимум за 16 дней.





С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,1340 BYN.





Центробанк России

Российскому рублю сегодня на торгах Московской биржи удалось подорожать к доллару и евро.





ЦБ РФ принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 54 копейки до 75,5274 RUB/USD и покинул максимум за 5,5 месяцев.





Официальный курс евро на завтра снизился на 26 копеек до 89,3036 российских рублей.