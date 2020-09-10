+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новый рекорд: уже 25% годовых по вкладу в белорусских рублях! Но есть нюанс

Новый рекорд по ставке вклада в белорусских рублях продемонстрировал БТА-Банк: 25% годовых на 32 дня. Но есть один серьезный нюанс, который этот вклад делает малодоступным.


Мyfin.by объясняет, почему.

Еще 8 августа самую высокую ставку предлагал Банк РРБ по депозиту Вклад + 5 к месяцу на 35 дней под 22% годовых.

А 9 августа уже стало известно о новом вкладе БТА-Банка «Я бесподобен» в белорусских рублях на 32 дня под 25% годовых. Единственная сложность в том, что этот вклад доступен только для очень состоятельных людей. Чтобы его открыть, нужно одновременно внести на любой безотзывной валютный депозит банка не менее 100 000 USD либо 100 000 EUR сроком от 24 месяцев.


Что в итоге?

Ставки на депозитном рынке продолжают расти. На фоне действующего ограничения Нацбанка по кредитам овернайт до 15 сентября можно наблюдать новые рекорды по доходности краткосрочных депозитов в белорусских рублях. 

Примечательно, что это подтягивает за собой и ставки по другим рублевым депозитам. Постепенно за смельчаками повышают ставки и другие банки. Сейчас средний диапазон ставок крупных и средних банков сместился в сторону 15-18% годовых по депозитам до 35 дней.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]