







Еще 8 августа самую высокую ставку предлагал Банк РРБ по депозиту Вклад + 5 к месяцу на 35 дней под 22% годовых.





А 9 августа уже стало известно о новом вкладе БТА-Банка «Я бесподобен» в белорусских рублях на 32 дня под 25% годовых. Единственная сложность в том, что этот вклад доступен только для очень состоятельных людей. Чтобы его открыть, нужно одновременно внести на любой безотзывной валютный депозит банка не менее 100 000 USD либо 100 000 EUR сроком от 24 месяцев.









Что в итоге?

Ставки на депозитном рынке продолжают расти. На фоне действующего ограничения Нацбанка по кредитам овернайт до 15 сентября можно наблюдать новые рекорды по доходности краткосрочных депозитов в белорусских рублях.





Примечательно, что это подтягивает за собой и ставки по другим рублевым депозитам. Постепенно за смельчаками повышают ставки и другие банки. Сейчас средний диапазон ставок крупных и средних банков сместился в сторону 15-18% годовых по депозитам до 35 дней.