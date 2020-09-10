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Денег нет от слова "совсем": Беларусбанк приостановил выдачу льготных кредитов на жилье, в том числе многодетным

ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановило выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

Денег нет от слова "совсем": Беларусбанк приостановил выдачу льготных кредитов на жилье, в том числе многодетным
Такую информацию подтвердили БелТА в контакт-центре банка.

"Действительно, с сегодняшнего дня данный вид кредитования приостановлен банком. Когда кредитование будет возобновлено, неизвестно. Такое решение было принято правлением банка", - сообщили в контакт-центре.

Жилищная субсидия, согласно указу №240, выдается на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и/или на погашение основного долга по этим кредитам. 

Субсидию могут получить некоторые "льготные" категории граждан, в том числе многодетные семьи. 

Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании.
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