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Действующие промышленные предприятия Минска не планируют выносить за черту города

Власти города не рассматривают вопрос выноса крупных производственных предприятий за черту Минска.

Об этом рассказал во время прямой линии 5 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– Сегодня не стоит цель – убрать предприятия из города. Планируется их модернизация, улучшение экологических параметров. Наши промышленные объекты должны соответствовать требованиям столицы: архитектурным, экономическим, экологическим. И они должны функционировать — это рабочие места для минчан, – отметил Ю. Трущенко.
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