Действующие промышленные предприятия Минска не планируют выносить за черту города
Власти города не рассматривают вопрос выноса крупных производственных предприятий за черту Минска.
Об этом рассказал во время прямой линии 5 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
– Сегодня не стоит цель – убрать предприятия из города. Планируется их модернизация, улучшение экологических параметров. Наши промышленные объекты должны соответствовать требованиям столицы: архитектурным, экономическим, экологическим. И они должны функционировать — это рабочие места для минчан, – отметил Ю. Трущенко.
11:39 10/09/2020
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