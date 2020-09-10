Об этом рассказал во время прямой линии 5 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





– Сегодня не стоит цель – убрать предприятия из города. Планируется их модернизация, улучшение экологических параметров. Наши промышленные объекты должны соответствовать требованиям столицы: архитектурным, экономическим, экологическим. И они должны функционировать — это рабочие места для минчан, – отметил Ю. Трущенко.