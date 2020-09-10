Не поверите! В Беларуси есть валютные спекулянты

Об этом сообщил член правления — начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка РБ Дмитрий Мурин в интервью «СБ».





Он отметил, что до середины последней декады августа увеличивался спрос на валюту со стороны физических лиц, а затем к массированному приобретению валюты подключились и юридические лица, причем это не было связано ни с их производственной деятельностью, ни с погашением кредитов.





По мнению Дмитрия Мурина, все решили сыграть в «финансовую рулетку». При этом представитель Нацбанка дипломатично не стал говорить о том, что рост спроса на валюту со стороны некоторых предприятий мог преследовать цель девальвации рубля для нанесения ущерба власти Лукашенко.





Дмитрий Мурин подчеркнул, что многие покупатели, судя по всему, приобрели валюту по максимальному на текущий момент курсу.





Он отметил, что в последние дни уже не заметно значительного превышения спроса на валюту над ее предложением, поэтому есть надежда на то, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется.





Дмитрий Мурин подробно объяснил, почему девальвации рубля на этот раз не будет. Он указал на то, что ключевое отличие текущей ситуации в Беларуси от наблюдавшихся ранее кризисов состоит в отсутствии значимых макроэкономических дисбалансов в экономике.





В частности, в 2010 году дефицит счета текущих операций составлял около 15% от ВВП, в 2014 году — 7%, а в настоящее время — всего 1,5–2%.





Кроме того, он отметил, что до 2010 года Нацбанк активно предоставлял эмиссионные ресурсы для кредитования экономики, с 2011 года объемы такого кредитования значительно снизились, а с 2015 года подобная практика прекратилась вообще.





При этом до 2011 года и частично в 2014 году Нацбанк удерживал фиксированный курс рубля за счет валютных интервенций, что приводило к накапливанию макроэкономических дисбалансов, для устранения которых приходилось прибегать к резким корректировкам курса рубля.





На отсутствие дисбалансов указывала и примерная сбалансированность спроса и предложения валюты в последние годы на внутреннем рынке, наблюдалось только некоторое превышение предложения. В таких условиях, как подчеркнул Дмитрий Мурин, Нацбанк скупал излишки валюты, чтобы не допустить значительного укрепления рубля и нарастить золотовалютные резервы.