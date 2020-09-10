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Премьер РФ попросил банки не ограничивать финансирование белорусских дочек

Власти России попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБ не ограничивать доступ Беларуси к рублевой ликвидности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. По словам собеседников агентства, с соответствующей просьбой к банкам обратились глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов.

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.

Агентство отмечает, что такой шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование.

По данным собеседников Reuters, власти России обеспокоены возможностью повторения «украинского сценария», когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных «дочек» российских госбанков.

По оценке Fitch, долг банковского сектора Белоруссии перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет $2-2,5 млрд, отмечает Reuters. При этом долю государства в банковском секторе Беларуси агентство оценивает примерно в 80%.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. Представитель ВТБ в ответ на запрос РБК сообщил, что «Банк ВТБ (Беларусь) имеет достаточный запас для обеспечения всех клиентских платежей как в моменте, так и в среднесрочной перспективе».
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