Наша перспектива? Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1 000%

"Инфляция в августе составила 25,04%, а с начала года - 1 079,67%", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента.





В годовом выражении рост цен составил 3 078%, передает ТАСС.





В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%.





Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.