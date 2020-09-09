



Что будет с белорусским рублем?

Белорусский предприниматель, попросивший Forbes не называть своего имени, связывает валютный ажиотаж с призывами оппозиции «выносить валюту из банков, чтобы развалить полностью экономику, а с ней и нынешний режим».





По его словам, призывы услышали – валюту забирают из банков, и скоро наступит банковский коллапс: «Денег в стране очень мало, если всего 10% заберут, все посыплется каскадом. Белорусский рубль рухнет раза в три в лучшем случае»





Впрочем, пока белорусский рубль снижается умеренно: за месяц (с 9 августа) белорусский рубль упал на 7,3%, максимальное падение (к концу августа) составило 8,2%. Правда, Наубанку пришлось положить на "алтарь стабильности" более $1 млрд из ЗВР страны.





Инвестиции и приватизация

«Если Лукашенко уйдет, в страну наконец-то придут инвестиции, до сих пор инвесторам было страшно сюда вкладываться», – считает бизнесмен из второй сотни списка Forbes. По его словам, после ухода Лукашенко в стране «примерно год будет небольшой хаос, но потом экономика нормализуется».





В стране начнется приватизация, и у кого-то из производителей удобрений появится возможность приобрести наконец-то «Беларуськалий» и существенно усилить свои позиции на рынке.





По данным Белстата, на долю калийных удобрений в 2019 году пришлось 8,4% от общего объема экспорта белорусских товаров, или $2,8 млрд из $33 млрд. Удельный вес произведенных в стране калийных удобрений составляет около 16%, или шестую часть мирового производства.





В этом секторе может развернуться серьезная конкурентная борьба. «Белорусов в «удобренческой» отрасли много, а компаний, которые могут быть приватизированы, единицы», – говорит миллиардер из списка Forbes.





Это крупнейший «Беларуськалий» и две компании поменьше – «Гродно Азот» и «Гомельский химический завод», которые входят в государственный концерн «Белнефтехим».





Что в итоге?

Крупный бизнес, судя по опросу Forbes не уверен в окончательной возможности смены власти в Беларуси. По признанию одного из бизнесменов, пока все эти рассуждения напоминают дележ шкуры неубитого медведя.





«Если сейчас Лукашенко не скинут, здесь будет просто Северная Корея. Когда-нибудь это неминуемо случится, вопрос – когда и какими жертвами», – предупреждает белорусский бизнесмен.