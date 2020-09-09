Чем обернулась пандемия COVID-19 для белорусского бюджета

Источник: Минфин РБ





Самая тревожная статья в этой табличке — в последней строке. Разница между доходами и расходами бюджета в этом году по сравнению с прошлым колоссальная. Хотя надо отметить, что изначально бюджет этого года планировался дефицитным в размере почти 1 млрд рублей, в то время как в 2019-м он был сверстан с профицитом 1,7 млрд.





Самое скверное в этой истории, что еще вплоть до мая бюджет исполнялся с профицитом, а в июне «рвануло» — дефицит в моменте в 2 раза превысил весь годовой план. В июле удалось несколько выправить ситуацию, но она остается напряженной, хотя, как говорится, поводов для паники нет: за рубль по-прежнему дают 100 копеек.





Если без шуток, то надо подождать августовскую отчетность, которая будет сформирована к концу сентября. Если разрыв будет сохраняться (а, скорее всего, увеличится), то правительству придется либо где-то искать деньги, либо пересматривать расходы в IV квартале.





Вариант с поиском внеплановых средств выглядит проблематичным с учетом политического кризиса. Вариант с ужиманием госрасходов выглядит более рациональным и понятным.





Несколько слов о расходах: где здесь можно ужаться? Если посмотреть на прошлогодние цифры, то мы увидим, что госбюджет мог вполне справляться с финансирование всех сфер на уровне 11,44 млрд за семь месяцев. Но по этому году «неожиданно» мы выскочили на уровень 14,26 млрд. С чего бы это вдруг?





Если чуть углубиться в цифры, то из непредвиденных трат бюджет, например, в мае выделил 1,3 млрд рублей на поддержку «Гомельоблагросервиса», «Минскоблагросервиса», «Управляющей компании холдинга «Агромашсервис» из Могилевской области.





Эти госкомпании специализируются на обслуживании сельскохозяйственных предприятий. Так что, если в оставшиеся месяцы госбюджету не придется в пожарном порядке вбрасывать деньги в отечественное сельское хозяйство, есть надежда, что сильно ужиматься тоже не придется.