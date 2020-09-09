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Песков не знает об обсуждении единого эмиссионного центра РФ и Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что ему неизвестно о предметном обсуждении создания единого эмиссионного центра России и Беларуси.

«Создание единого эмиссионного центра - это очень существенный шаг на пути углубления российско-белорусской интеграции. Мне неизвестно о том, что предметным образом эта тема обсуждалась, и, конечно, это все-таки вопрос воли двух стран, пока такой воли не озвучивалось», - сказал Песков, передает ТАСС.
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