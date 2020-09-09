На бирже снова подешевели все валюты

С начала сентября белорусский рубль отыграл у валютной корзины 2,53%.





Курс доллара опустился на 0,0027 BYN до 2,6329 BYN/USD до минимума за 15 дней.





Объём торгов долларом на бирже в среду ненамного превысил 15 млн. долларов. Это примерно соответствует вчерашнему уровню и в два раза ниже уровня понедельника.





Курс евро упал ещё на 0,0140 BYN до 3,0995 BYN/EUR. Стоимость евро падает уже шестые торги подряд и оказывается до минимума за 15 дней. Общие потери евро за это время составили 0,0612 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0043 BYN до 3,4615 BYN/100 RUB. После трёх дней снижения российский рубль опустился до минимума за 16 дней. С начала месяца сотня российский рублей обвалилась в цене уже на 0,1354 BYN.





Центробанк России

Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 11 копеек до 76,0713 RUB/USD — максимума за 5,5 месяцев. Последний раз ещё выше доллар поднимался 23 апреля 2020 года.





Официальный курс евро на завтра снизился на 17 копеек до 89,5663 российских рублей оставил максимум за 4 года и 7 месяцев.