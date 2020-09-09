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Сын генпрокурора (уже бывшего) работал в PandaDoc. В его фейсбуке — солидарность с командой

Сегодня Александр Лукашенко снял с должности генпрокурора Александра Конюка, назначив экс-председателя госкомитета судебных экспертиз Андрея Шведа. По информации dev.by, сын Конюка работал в PandaDoc до конца марта 2020 года. Мы предполагаем, что недавно он публично выразил солидарность с бывшими коллегами на своей странице в фейсбуке.

Сын генпрокурора (уже бывшего) работал в PandaDoc. В его фейсбуке — солидарность с командой
Дмитрий Конюк работал продуктовым менеджером в компании Микиты Микадо. После того, как в PandaDoc прошли обыски с задержанием четырёх сотрудников, в профиле Dmitry Koniuk в Facebook появилась рамка #SavePandaDoc в знак солидарности с экс-коллегами.

dev.by пока не удалось связаться с Дмитрием, чтобы подтвердить подлинность профиля и его позицию.

Соучредитель PandDoc Сергей Борисюк подтвердил dev.by, что Дмитрий действительно сын экс-генпрокурора.


Сергей Борисюк:

— Что ещё хочу добавить. Дима один из самых энергичных и талантливых людей, которых я знаю. Когда он работал у нас, он был душой компании — проводил все наши внутренние конференции, вечеринки, фасилитировал ретро и так далее. Он классный профессионал и очень добрый и отзывчивый парень.
Напомним, что 2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. К некоторым членам команды с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании. 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. А недавно отчитались о 594 полученных заявках. Сергей Борисюк у себя в Facebook отмечал, что во время обысков в офисе искали списки силовиков, обратившихся к ним.
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