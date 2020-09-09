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Приорбанк приостановил выдачу наличных по кредиткам

Приорбанк проинформировал держателей кредитных карт об изменениях их использования.



С 9 сентября вводится лимит на безналичную оплату за товары и услуги, в том числе в рассрочку, в торговле (в Беларуси и за рубежом) и интернете в размере 300 рублей в день. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.

Клиентам предлагается возможность погашения кредита Приорбанка без посещения ЦБУ через контакт-центр или премиального менеджера.

Получать манибэк клиенты могут только за расчеты в сети партнеров программы лояльности KeyCard.

Банк приостанавливает получение наличных с использованием кредитных карточек.

Приостанавливаются переводы и платежи с использованием кредиток в системе дистанционного банковского обслуживания.

Ограничения не касаются дебетовых карт.
Officelife.media
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