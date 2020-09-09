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Эксперт: сегодня лучшая валюта для сбережений – не евро и не доллар

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Эта валюта одна из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона. Об этом заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», - сказал эксперт.

Спрос на евро упадет


По его мнению, нужно учитывать высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии. На этом фоне спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает Дмитрий Бабин.

Доллар нестабилен


«Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность», - сказал эксперт.

Что в итоге?


«Учитывая вероятность более затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, развивающиеся валюты на горизонте 6–12 месяцев могут оставаться под давлением. Поэтому при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк», - заключил аналитик.
Myfin.by
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