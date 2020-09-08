«Так как ситуация в Минске остается прежней, я посчитал нужным уведомить вас о том, что делает руководство для того, чтобы ее улучшить в отношении наших сотрудников. Для нас это нормальное ведение бизнеса, насколько это возможно, — говорится в письме Джонатана Сквайрса. — У Capital and Currency по-прежнему будут офисы в Минске, и мы продолжим работу с лицензиями НБРБ и ПВТ. Однако для тех, кто хотел бы взять творческий отпуск из Беларуси, мы открываем офис в Вильнюсе. Для начала это будет небольшое место, но мы ожидаем, что в ближайшем будущем большинство желающих сможет переехать. У нас там много сотрудников с семейными связями, так что это естественный второй офис.





Некоторые из вас захотят принять непосредственное участие в протестах, другие — нет. Оба варианта приемлемы — мы не будем просить вас перестать быть личностью, только, пожалуйста, не выходите на улицу в фирменной одежде Capital или Currency.





Если вы хотите узнать больше, не стесняйтесь обращаться ко мне, Юрию, Дмитрию или любому из ваших менеджеров. И последнее, вы не можете просто оторваться от своей повседневной жизни. Самый большой вклад, который вы все можете сделать прямо сейчас, — это быть продуктивным, обеспечивать свои семьи и друзей и действовать как сообщество на рабочем месте. Беспокойство, наблюдение, ожидание утомят вас и заставят нервничать. Возвращайтесь в свою команду, продвигайтесь вперед, добивайтесь осязаемых результатов и постарайтесь получить удовольствие. Беларусь славится своими талантливыми и феноменально смелыми гражданами. Мы все вами гордимся».





Один из сотрудников «Карренси Ком Бел» пояснил, что, скорее всего, предложение о переезде поступит не всем сотрудникам минского офиса, а наиболее «важным и высокооплачиваемым отделам», таким как Developers (отдел разработки). Подробности возможного релокейта объявят через несколько дней на собрании.





Ситуацию о новом офисе в Вильнюсе для KYKY также прокомментировали представили компании:





«Currency.com - международная группа компаний. На сегодняшний день у нас пять офисов по всему миру: в Гибралтаре, США, Англии, Кипре и Беларуси. Currency.com имеет лицензии на оперирование криптобиржи в Беларуси и Гибралтаре. Мы действительно еще с начала года рассматриваем возможность открытия небольшого офиса в Вильнюсе в том числе в связи с необходимостью получения еще одной европейской лицензии. Мы гордимся тем, что бизнес успешно развивается и мы продолжаем открывать офисы по всему миру. Мы не планируем закрывать белорусский офис».