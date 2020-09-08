Приорбанк и Идея банк тоже остановили кредитование физлиц









Овердрафтное кредитование банк сохраняет по ставке 24% годовых.





Идея Банк сообщает, что приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе на овердрафты). Также банк отказывается от заключения кредитных сделок с гражданами в интернет-банке и мобильном приложении.





Таким образом, кредитование физлиц приостановили 14 банков из 24: Абсолютбанк, БТА-Банк, РРБ-Банк, БПС-Сбербанк, Технобанк, БНБ Банк, БСБ Банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, Беларусбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Идея Банк.