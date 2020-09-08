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Приорбанк и Идея банк тоже остановили кредитование физлиц

Сегодня еще два банка сообщили о приостановление кредитования физлиц. Приорбанк информирует, что с 8 сентября временно приостановил прием кредитных заявок за исключением договоров на предоставление овердрафтного кредитования.



Овердрафтное кредитование банк сохраняет по ставке 24% годовых.

Идея Банк сообщает, что приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе на овердрафты). Также банк отказывается от заключения кредитных сделок с гражданами в интернет-банке и мобильном приложении.

Таким образом, кредитование физлиц приостановили 14 банков из 24: Абсолютбанк, БТА-Банк, РРБ-Банк, БПС-Сбербанк, Технобанк, БНБ Банк, БСБ Банк, Франсабанк, Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, Беларусбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Идея Банк.
Officelife.media
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