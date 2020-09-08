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"Эти компании спонсируют Лукашенко и его силовиков"

Белорусские айтишники подготовили Blacklist, где перечислены лояльные нынешней власти бизнесы.

"Эти компании спонсируют Лукашенко и его силовиков"
Белорусские айтишники запустили сайт Blacklist2020: на нем перечислены все лояльные государству бизнесы. "Эти компании спонсируют Лукашенко и его силовиков", - пишут авторы проекта.

Если вам не безразлична судьба страны, прежде чем делать какие-либо покупки или заказывать определенные услуги, почитайте этот список и сделайте выбор, за который вас потом не будет мучить совесть.
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