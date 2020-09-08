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Белорусские предприятия ожидают роста инфляции и ослабления рубля

В августе—октябре руководители белорусских предприятий прогнозируют рост потребительских цен и снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару.

Таковы результаты опроса, проведенного в ходе подготовки аналитического обозрения «Мониторинг предприятий реального сектора экономики РБ» за май—июль 2020 года.

Результаты опроса также показали, что 71,6% руководителей предприятий высказались за фиксацию курса белорусского рубля на текущем уровне, 15% опрошенных предпочли бы более крепкий рубль, а 13,4% — более слабый. 

При этом баланс ответов в отношении влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность снизился с 15,2% в феврале—апреле текущего года до 10,9%, то есть влияние сократилось. Возможно, это связано с сокращением внешней торговли.

Как это ни странно, несмотря на кризис, экономическую конъюнктуру в мае—июне текущего года назвали благоприятной 47,5% руководителей промышленных предприятий. Это лучше, чем в феврале—апреле, когда таких было 45,3%. 

При этом 69,9% руководителей считают экономическое положение своего предприятия удовлетворительным, а плохим — 21,1%. В феврале—апреле текущего года данные показатели составляли 69,3% и 22,6% соответственно.

В строительстве благоприятной назвали экономическую конъюнктуру в мае—июле 58,5% опрошенных, что намного больше, чем в феврале—апреле (52,6%). 

Но оптимистов в строительстве немного меньше, чем в промышленности: 68% руководителей считают экономическое положение своего предприятия удовлетворительным, а плохим — 22,8%. В феврале—апреле таких было 67,2% и 25,6% соответственно.

На транспорте царит пессимизм. В мае—июле 63,2% опрошенных руководителей считали экономическую конъюнктуру неблагоприятной, хотя в феврале—апреле таких было 61,5%. 

В то же время, удовлетворительным экономическое положение своего предприятия назвали 62% руководителей, плохим — 32,9%. В феврале—апреле таких было 64,7% и 31,2% соответственно.

Ухудшились в мае—июле настроения и в торговле, что в связи с пандемией коронавируса не удивительно. Экономическую конъюнктуру неблагоприятной считают 54,3% руководителей предприятий торговли, что существенно больше, чем в феврале—апреле, когда таких было 50,6%. 

Экономическое положение своего предприятия назвали удовлетворительным 67,3% участников опроса против 71,1%, а плохим — 21% против 20%.
Источник: select.by
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