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Деньги режиму! ЕБРР дает Беларуси €259 млн на мосты и дороги

Стали известны подробности выдачи кредита, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Беларуси на ремонт мостов и реконструкцию автодороги M-3 (Минск — Витебск). Общая сумма, как и ожидалось, равна €259 млн.



Деньги дадут двумя траншами: €126 млн и €133 млн. Каждый транш разделят на 24 части. Выплачивать проценты нужно 25 апреля и 25 октября каждого года. Ставка не фиксированная.

Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию двенадцати республиканских мостов и участка дороги M-3 (с км 8,6 по км 56) коридора Север — Юг.

Также опубликован договор о финансировании программы расширения устойчивого энергопользования в Беларуси. Деньги дает Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Подтверждается ранее озвученная информация о том, что ЕИБ выделяет на это €90 млн. Всего будет 15 траншей по €5 млн.
Officelife.media
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