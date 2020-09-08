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БЕЛАЗ выиграл два тендера в Алжире

В августе БЕЛАЗ победил в двух тендерах на поставку техники для крупнейшего производителя цемента в Алжире компании Group Industrial Cement Algeria (GICA Group). Контракт на поставку 12 самосвалов БЕЛАЗ-7555Е в карьер Saoura уже заключен, отгрузка машин будет осуществлена в сентябре.


Всего, по состоянию на конец августа текущего года, в адрес этой североафриканской государственной компании уже отгружено 12 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555Е грузоподъемностью 60 тонн и 9 фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221. Поставленная техника призвана значительно увеличить объемы производства цемента в карьерах Saoura и Zahana, а эксплуатация этих машин в комплексе дает максимально эффективный результат, сообщила пресс-служба Белорусского автомобильного завода.

БЕЛАЗ принимая участие еще в трех тендерах в Алжире: на поставку четырех 60-тонных карьерных самосвалов для карьера Meftah, а также трех фронтальных погрузчиков для карьеров Granucentre и d`Oggaz.
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