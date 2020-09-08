Число киосков «Табакерка» достигло почти 2,6 тыс.

Не так давно их было 2579. То есть за неполный месяц общее число точек продаж выросло на два десятка.





По неофициальным данным, сеть планировала достичь отметки в 2,5 тыс. киосков. Это и произошло в июле 2020 года. Таким образом «Табакерка» стала крупнейшей сетью киосков и павильонов.





По охвату с ней сравнится только «Белсоюзпечать», у которой сейчас, по данным реестра, 1091 точка продаж.





«Табакерка» специализируется на табачных изделиях, но может продавать и другие товары. Сетью владеет компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина. Ему и его супруге также принадлежит МТБанк.