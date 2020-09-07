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В Москву через Париж! "Белнефтехим" решил продавать нефтепродукты в ЕС через РФ вместо Литвы

"Белнефтехим" подтвердил, что начались переговоры и подготовка к перенаправлению экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"По поводу заявления министра энергетики России Александра Новака о переброске нефтепотоков, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам", - сказал Тищенко.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Александра Новака, Беларусь и Россия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. По его словам, Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. 
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