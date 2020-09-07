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Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре

Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре, сейчас проводится работа по сверке задолженности, сообщил журналистам в понедельник руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.


"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга", – сказал он.

По его словам, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.

"Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов", – добавил глава Минэнерго.

3 сентября во время визита в Минск Новак сообщил, что Беларусь задолжала России за газ 328 миллионов долларов. По его словам, только после погашения этого долга Россия готова обсуждать стоимость газа для Беларуси на 2021 год.
Источник: sputnik.by
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