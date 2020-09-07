Долларов всем не хватает: снова пошел в рост

С начала сентября стоимость корзины валют упала на 2,03%.





Курс доллара вырос всего на 0,0023 BYN до 2,6365 BYN/USD. С начала месяца стоимость доллара опустилась на 0,0183 BYN. Объём торгов сегодня немного превысил 30 млн. долларов.





Курс евро опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,1210 BYN/EUR. Европейская валюта с начала сентября подешевела уже на 0,0388 BYN до минимума за 13 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0259 BYN до 3,4838 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей с начала месяца обвалилась на 0,1113 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке РБ

Белорусскому рублю удалось укрепиться ко всем валютам:





доллар упал на 0,0289 BYN (−1,09%);

евро обвалился на 0,0457 BYN (−1,44%);

российский рубль рухнул на 0,0605 BYN (−1,69%);

корзина валют подешевела на 1,44%.





Рекордный обвал ЗВР Беларуси по итогам августа





Нацбанк Беларуси сегодня опубликовал данные о состоянии золотовалютных резервов. Их величина сократилась на 1,400 млрд. — рекордное значение за всю историю публикации статистики с 2003 года.





Предыдущим антирекордом было мартовское значение — минус 1,018 млрд USD. Сейчас оно перебито более чем на 0,380 млрд. USD.





За август НБРБ на поддержку рубля потратил около 1 млрд. долларов.





Сальдо покупки-продажи наличной валюты стало худшим за 68 месяцев — с декабря 2014 года.



Центробанк России

Российский рубль сегодня девальвируется к доллару и евро. Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 41 копейку до 75,5910 RUB/USD. Это максимум за 5,5 месяцев. С начала сентября курс доллара подскочил на 1,79 рубля.





Официальный курс евро на завтра вырос на 44 копейки до 89,4771 российских рублей — максимума почти за 4 года и 7 месяцев. Евровалюта с начала месяца подорожала на 1,65 рубля.





Уже можно напомнить, что исторического максимума евро достиг 22 января 2016 года — 91,1814 RUB/EUR.





Итоги августа на валютном рынке России

курс доллара +0,3778 (+0,51%);

курс евро +0,5377 (+0,62%).



