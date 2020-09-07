И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это — главное», — заявил Лукашенко.





И это несмотря на заверения профильных министров, премьер-министра Головченко о том, что все белорусские предприятия работают в штатном режиме.





И на самом деле, за последнюю неделю известий о забастовках и стачках на предприятиях не слышно. Зачем тогда на заводах понадобились люди в погонах?





В свою очередь, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук считает, что на заводах идут скрытые протесты и «итальянские забастовки».





Ранее Александр Ярошук призывал создать Национальный стачечный комитет. А теперь говорит, что самоорганизация рабочих работает.





«Рабочие не деморализованы, все просто трансформировалось в другие формы борьбы, которые, наверное, более безопасны для бастующих и, вероятно, больше соответствуют менталитету белорусов.





Это «итальянские забастовки», когда все делается очень медленно, саботаж в различных формах, игнорирование указаний, «работа по техрегламенту», когда малейшее несоблюдение правил вызывает прекращение работы…





На самом деле, эти формы забастовок получили достаточно широкое распространение», — заверил глава БКДП.





«Надо сказать, что сложно организовать общенациональную забастовку. И не было готовности к этому рабочих, и процедура до конца не была известна. И, конечно, было и есть чрезвычайно сильное противодействие режима.





Вы знаете, сколько сейчас репрессий против рабочих: всевозможные запугивания и судебные расправы, ряд рабочих получили приговоры и отбывают административные аресты, наказанные огромными штрафами. Я не буду об этом говорить, и так все понятно.





В силу этих причин и нет тех «классических забастовок», того, что мы обычно понимаем под понятием "забастовка"», — уточняет Александр Ярошук, передает его слова издание «Новы Час».





«Люди полны решимости эти формы партизанской борьбы с режимом осуществлять. Это, я считаю, удачные тактика и стратегия, и думаю, что они будут приносить свои результаты», — уверен глава БКДП.





Ранее помощник Лукашенко по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский подтвердил, что рабочие государственных предприятий бастуют. При этом он заявил, что «у протестов нет весомых причин».





Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших, которым по решению Лукашенко оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом.





Например, на БМЗ за июль средняя заработная плата составила Br1643, на МЗКТ — Br1640, в производственном секторе «Беларуськалия» — Br3458″, — сетовал Бельский.