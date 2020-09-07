Но экономист нашел объяснение такому поведению. «Критически важный вопрос: «Кому это выгодно?» Давайте следовать логике «ищите деньги-интересы», — посоветовал Ярослав Романчук.





«Беларусь – это транзитная страна не только для и легально перемещаемых товаров. Это место для организации «серых» схем, для схематоза по сигаретам, алкоголю¸ оружию, нефтепродуктам, санкционке, наркотикам, возврате НДСа (преимущественно из российского бюджета), а также отмыванию денег через российско-белорусские финансовые каналы. Главными в этих схемах являются стейкхолдеры из России. Нет сомнения, что они работают с теми, кто принимает решение в Беларуси. Это их международный, прежде всего, российско-белорусский схематоз. Цена вопроса — $15 – 20 млрд в год. «, — сделал вывод экономист.





«Угроза потери политического/силового контроля над белорусской частью этого международного схематоза – это очень серьёзное дело. Стейкхолдерам категорически не хочется потерять то, что скрупулёзно выстраивалось на протяжении более 20 лет. Это было бы слишком дорогое упущение, управленческий провал», — делает вывод Ярослав Романчук.





По мнению экономиста, сейчас за контроль над схемами ведут три группировки.





«Всё, что делает Лукашенко с мая по сентябрь 2020г. логично и разумно вписывается в логику их целей и задач. Легко установить, кто является агентом/исполнителем этих трёх группировок внутри Беларуси, в ближайшем окружении Александра Лукашенко», — утверждает Ярослав Романчук.





По мнению экономиста, сейчас группировки пытаются использовать действующего президента «в темную». И главная цель этих группировок — обнулить вес Александр Лукашенко. «Лукашенко полностью неадекватен. Он сошёл с ума. С ним нельзя иметь дела», — именно такой новый имидж действующего президента пытаются создать группировки, считает эксперт.





«Сознательно действующих против своего начальника субъектам хочется больше, чем они имеют в сегодняшних схемах и механизмах принятия решений в Беларуси. Они, как наджеры, подталкивают Лукашенко до политического саморазрушения, до обнуления своего значения, как гаранта существовавших много-много лет схем и коммерческих моделей международных группировок», — считает Ярослав Романчук.



